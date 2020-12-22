Петербург заполнили елочные базары: где искать главное украшение Нового года

В Петербурге начали работать елочные базары. Выбрать главное украшение новогодних праздников можно почти в любом районе Северной столицы.
В Санкт-Петербурге работают 70 легальных елочных базаров. Самый скромный выбор – у жителей Кировского района. Там открылся только один базар, на Автовской улице.
Впрочем, в соседнем, Красносельском районе точек продаж больше – там работают пять базаров. Только в одном месте елки продают также в Кронштадте.
Куда больше мест продажи – в Московском и Красногвардейском районах, где открыли 16 и 13 базаров.
Работать такие базары будут вплоть до самого Нового года, 31 декабря, а после предприниматели должны будут очистить территорию.
Кроме того, покупка елки на таких базарах – законна, у продавцов есть договор с питомником.
Отметим, что, по данным Роспотребнадзора, 20-е числа декабря – самое удачное время, чтобы купить живую елку. Так дерево не потеряет иголки до наступления череды праздников, а вы успеете зарядиться новогодним настроением.
Специалисты советуют выбирать ель с толстым стволом без трещин – так дерево простоит еще дольше. Ветви у ели должны быть гибкими, а изумрудные иголки – крепкими, но эластичными. Разумеется, один из главных признаков хорошей елки – хвойный запах.
От ели с пожелтевшими иголками лучше сразу отказаться – такое дерево срубили давно.
После того, как принесете дерево домой, не спешите сразу наряжать его. Дайте ему отдохнуть 2-3 часа в прохладном месте, например, на балконе. Так елка сможет адаптироваться.