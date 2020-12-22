В Ленобласти из незаконного оборота изъято 1,5 кг наркотиков

В Ленинградской области сотрудниками транспортной полиции из незаконного оборота изъято около 1,5 килограмм наркотиков.

Житель Ленобласти подозревается в незаконном обороте наркотиков. Во время проведения досмотра его личного автомобиля обнаружены и изъяты два свертка с порошкообразным веществом бежевого цвета. Экспертиза показала, что это метамфетамин и метилэфедрон. Общая масса изъятого составила около 1,5 кг.

В пресс-службе УТ МВД России по СЗФО сообщили, что наркодилер приобретал синтетический стимулятор через Интернет с целью дальнейшей перепродажи путем тайников-закладок.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургская полиция провела очередной антинаркотический рейд в ночных клубах в центре города. Нескольких посетителей отправили на медосвидетельствование, а на полу нашли «сбросы».