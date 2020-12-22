Аниматоры активизировались: цепляются за последние шансы заработать и пристают к петербуржцам

Аниматоры, которые работают в центре Петербурга и предлагают прохожим сфотографироваться, похоже, цепляются за последние шансы заработать в городе без туристов. «Мохнатых» и «Копытных» в Северной столице, как отмечают читатели Gazeta.SPb, стало еще больше, а методы их работы навязчивыми быть не перестали.

Зебры, лошади, жирафы, медведи и другие «животные» высыпают на улицы Петербурга обычно в туристический сезон.

Местные жители привыкли обходить их стороной и качать головой в ответ на предложения сфотографироваться. Впрочем, отвязаться от таких аниматоров не всегда так просто – они лезут обниматься, пожимают руки и лезут в кадр.

Если такие герои в итоге все-таки попадают на снимок, уйти от них просто не получится. Предприниматели, не назвав предварительно стоимость снимков, устраивают скандалы и угрожают, требуя денег.

Как отметили читатели Gazeta.SPb, таких аниматоров за последнее время стало только больше. Костюмы животных стали разнообразнее по цветам. В городе без туристов они начали чаще цеплять местных жителей.

Аниматоры в костюмах животных вызывают возмущение петербуржцев не первый год. Время от времени за них берется полиция – в отношении них составляют протоколы из-за незаконной предпринимательской деятельности, ведь у них нет разрешения на работу, они не платят налоги. В 2018-м году региональное управление МВД составило 80 таких протоколов. Горожане даже составляли петицию против работы аниматоров, однако меньше их на городских улицах не стало.