«Пьяный человек – потенциальная жертва»: Историк Лев Лурье о возрождении системы вытрезвителей в России

Петербургский историк Лев Лурье прокомментировал восстановление системы вытрезвителей в России.

Он отметил, что поддерживает данное решение. По его мнение, важно учесть нюансы при организации такой помощи, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Пьяный человек – это потенциальная жертва. Мы знаем, что советская милиция с перебравшими гражданами вела себя довольно жестко. Пьяных грабили, могли ударить. Такого быть не должно, поэтому важно подбирать таких сотрудников, которые будут вести себя честно», — рассказал историк.

Напомним, Госдума приняла в третьем чтении закон о восстановлении системы специализированных учреждений (вытрезвителей) в России. Согласно документу, региональные органы власти и органы местного самоуправления смогут принимать меры «по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения». Одной из мер будет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым. Разрешается организовывать учреждения в партнёрстве с частными предприятиями. Правила работы вытрезвителей будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД.

Напомним, вытрезвители в России устранили еще восемь лет назад в ходе реформы МВД. Долгое время нетрезвыми пациентами занимались больницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авторы поправок отмечают, что сейчас вытрезвители не могут в должной мере помогать россиянам, страдающим от пагубных зависимостей, так как их помощь нельзя отнести к мерам социальной поддержки. Также непонятно, к каким ведомствам они принадлежат – ситуацию предложили исправить, а в Госдуме эту идею одобрили.