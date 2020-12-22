На месте гостиницы «Россия» в Петербурге могут построить 460-метровый небоскреб

На месте гостиницы «Россия» в Петербурге могут построить 460-метровый небоскреб. Фото: google.ru/maps

На месте гостиницы «Россия» в Петербурге могут построить 460-метровый небоскреб. Фото: google.ru/maps

На месте гостиницы «Россия» на площади Чернышевского в Петербурге могут построить 460-метровый небоскрёб.

Комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал предложение об установлении предельной высоты строительства до 460 метров на участке под гостиницей «Россия».

Общественные слушания по этому вопросу должны завершиться уже в конце этого года. Это один из необходимых этапов для рассмотрения городской комиссией.

Если разрешение будет получено, на юге Петербурга может появиться небоскреб, сравнимый по высоте с «Лахта Центром». Для сравнения, высота «Лахта-центра» составляет 462 метра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что небоскреб Лахта Центр по результатам оценок критериев экологической эффективности сертифицирован на LEED® Platinum. Небоскреб Лахта Центр набрал 82 балла, что соответствует наивысшему «платиновому» уровню. На этапе проектирования и строительства комплекс был предсертифицирован по стандарту LEED Gold.