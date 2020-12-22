Километраж на КАД в Петербурге стали считать по-новому

Километраж на КАД будут указывать по внутреннему кольцу. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад

Километраж на КАД будут указывать по внутреннему кольцу. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад

В Петербурге на кольцевой автодороге изменился километраж. Километровые столбики на федеральных трассах теперь считаются только в прямом направлении. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На новых столбиках есть двустороннее изображение отсчета расстояния только прямого направления, без обратного отсчета.

Нулевой километр КАД теперь находится у развязки с Приморским шоссе, а 115-й — в районе пересечения с дорогой в порт «Бронка».

В дорожном агентстве считают, что новые знаки и исключение обратного отсчёта километража поможет водителям лучше ориентироваться на трассах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице столкнулись иномарки на кольцевой автомобильной дороге. Обошлось без пострадавших, однако затор на дороге получился серьезным. Авария произошла утром во вторник, 15 декабря, на внешней стороне КАД в левом раду у развязки с Пискаревским проспектом.