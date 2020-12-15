Авария на внешней стороне КАД создала автомобильную пробку

Авария на внешней стороне КАД создала автомобильную пробку
Авария на внешней стороне КАД у развязки с Пискаревским проспектом. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Северной столице столкнулись иномарки на кольцевой автомобильной дороге. Обошлось без пострадавших, однако затор на дороге получился серьезным.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте», авария произошла утром во вторник, 15 декабря, на внешней стороне КАД в левом раду у развязки с Пискаревским проспектом. Точная причина столкновения автомобилей неизвестна.

Отмечается, что авария спровоцировала пробку, которая может застопорить движение автомобилей на длительное время. На данный момент на месте происшествия уже работают сотрудники спецслужб. Идет оформление ДТП. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей дома на проспекте Просвещения эвакуировали из-за сообщения о минировании. Неизвестные заявили о бомбе в жилой многоэтажке.

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