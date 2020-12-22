В Ленобласти с среду похолодает до -4 градусов

В среду, 23 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная погода. Ночью местами ожидается небольшой снег. Днем местами выпадет много снега.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха составит от -4 до +1 градуса. Ветер южного направления будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность, чтобы не попасть в ДТП.

В течение дня атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.