В Ленобласти с среду похолодает до -4 градусов

В Ленобласти с среду похолодает до -4 градусов
В регионе выпадет небольшой снег. Фото: pixabay.com

В среду, 23 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная погода. Ночью местами ожидается небольшой снег. Днем местами выпадет много снега.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха составит от -4 до +1 градуса. Ветер южного направления будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность, чтобы не попасть в ДТП.

В течение дня атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть погода снег


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Здание «Ростелекома» в центре Петербурга продали под апартаменты
В Петербурге детская психиатрия получила штраф за допуск к работе врача с ...
В Петербурге нелегалы работали по поддельным документам более полутора лет
Суточная заболеваемость COVID-19 в России обновила рекорд
В Петербурге подан иск в суд из-за незадекларированной дачи Беглова
Покрас Лампас разработал лимитированный дизайн для МегаФона
Петербуржца отправили в колонию поселение за доги по алиментам
Около 12% петербуржцев готовы работать 1 января