Мясников раскрыл одну причину голодания перед Новым годом

Мясников раскрыл одну причину голодания перед Новым годом
Александр Мясников. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал популярную краткосрочную «новогоднюю диету».

По его словам, такая диета предполагает отказ от пищи или употребление малого количества еды за несколько дней до праздника. Так иногда делают для того, чтобы в Новый год без угрызений совести съесть то, что не съедено до праздника и конечно же для того, чтобы «выглядеть стройнее».

Специалист рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что за один-два дня такой диеты ничего не изменится, а из-за отказа от еды организм может начать резко набирать воду. По мнению специалиста, откладывать приемы пищи перед торжеством стоит только для того, чтобы приближение праздничной ночи ощущалось ярче.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников раскритиковал Онищенко за предложение сократить новогодние праздники.

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Александр Мясников диета Новый год


 

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