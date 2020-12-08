Мясников раскритиковал Онищенко за предложение сократить новогодние праздники

Мясников раскритиковал Онищенко за предложение сократить новогодние праздники
Александр Мясников. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников осудил высказывание бывшего главного санитарного врача страны, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, предложившего отказаться от длинных выходных в новогодние праздники.

Мясников рассказал в своем Telegram-канале, что на здоровье людей больше сказывается депрессия, связанная с коронавирусными ограничениями, а отмена праздничных выходных только усугубит ситуацию.

В конце поста телеведущий задался риторическим вопросом, где был Онищенко весь последний год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за выходных первая декада января — это самый напряженный период для медиков скорой помощи. В это время люди чаще травмируются и отравляются.

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