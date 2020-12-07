Онищенко выступил против новогодних каникул в России

Онищенко выступил против новогодних каникул в России
Геннадий Онищенко. Фото: kremlin.ru

Новогодние каникулы негативно сказываются на здоровье россиян и на экономике РФ, поэтому от длинных выходных стоит отказаться. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Академик РАН отметил, что из-за выходных первая декада января — это самый напряженный период для медиков скорой помощи. В этот период люди чаще травмируются и отравляются.

Как сообщили «РИА Новости», Онищенко подчеркнул, что в предыдущие года ситуация немного смягчалась, так как многие вылетали за границу на новогодние праздники. В текущем году положение осложняется пандемией Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Онищенко выступил против поголовной вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, прививать от новой болезни необходимо не всех россиян, а только людей из групп риска.

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Геннадий Онищенко новый год пандемия


 

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