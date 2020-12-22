На Невском проходит акция в поддержку Навального, петербуржцы машут трусами

В центре Петербурге проходит акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был отравлен, как он утверждает, сотрудниками ФСБ.

Вечером вторника, 22 декабря, у Гостиного двора собрались около 50 человек. Они провели серию одиночных пикетов. На акции присутствуют и сотрудники правопорядка.

Как сообщил портал «Коммерсантъ», основным атрибутом присутствующих стали трусы — в разговоре с предполагаемым сотрудником спецслужбы Навальный выяснил, что яд ему нанесли на внутреннюю часть нижнего белья.

Стражи порядка просят активистов показывать документы. Информация о задержаниях не приводится.

Напомним, 21 декабря на YouTube-канале Алексея Навального появилось видео, где он заявил о том, что ему якобы удалось дозвониться до сотрудника ФСБ, который был якобы причастен к отравлению политика. В ходе беседы оппозиционер предположил, что отравляющее вещество могло быть нанесено на его трусы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков диагностировал у Навального манию величия и преследования.