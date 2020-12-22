Песков диагностировал у Навального манию величия и преследования

Песков диагностировал у Навального манию величия и преследования
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: instagram

Последние заявления оппозиционера Алексея Навального говорят о наличии у него признаков мании преследования и величия. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом в Кремле отреагировали на новое расследование основателя признанного иноагентом ФБК в отношении ФСБ. Песков подчеркнул, что в ответе на данный вопрос выражает свою личную точку зрения о происходящем.

Чиновник также порассуждал, что в поведении Нававльного многое можно трактовать по теории психоанализа Фрейда.

Напомним, 21 декабря на YouTube-канале Алексея Навального появилось видео, где он заявил о том, что ему якобы удалось дозвониться до сотрудника ФСБ, который был якобы причастен к отравлению политика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин ответил на вопрос, кто отравил Навального и почему не возбуждено дело.

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