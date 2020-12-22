Шнуров объяснил, почему в России нелогично восстанавливать вытрезвители

Известный петербургский музыкант Сергей Шнуров в стихах отреагировал на законопроект, восстанавливающий систему медицинских вытрезвителей в России.

Соответствующую новость артист прокомментировал в свойственной ему манере – в стихотворной форме. Он заявил, что возвращать вытрезвители «не совсем логично». Музыкант считает, что виной тому вовсе не количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, он связал эту меру с телефонным разговором Алексея Навального с одним из его предполагаемых отравителей.

«Как обычно, все у нас логично. Вытрезвитель возвращает Дума!» — написал Шнуров в своем Instagram.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шнуров отказался праздновать Новый год в парадной, поддержав «барное сопротивление» в Петербурге.