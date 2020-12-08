Шнуров отказался праздновать Новый год в парадной, поддержав «барное сопротивление» в Петербурге

Музыкант Сергей Шнуров поддержал кафе и рестораны Петербурга, которые выступили против новогодних ограничений.

Об этом артист рассказал в своем Instagram-аккаунте. Там же музыкант вспомнил советские времена, когда все заведения были закрыты и приходилось носить спиртное с собой, а распивать его в парадной. По его мнению, сейчас так быть не должно и «назад дороги нет».

«Хочу выразить абсолютную солидарность с барным сопротивлением», — написал Шнуров.

Напомним, по постановлению городского правительства, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января заведения должны работать с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января их работа будет полностью прекращена. В настоящее время заведения работают до 23:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские бары ступили на тропу войны со Смольным.