«Выходит замуж тетя Лиза»: Ургант высмеял свадьбу Авербуха и Арзамасовой

&#171;Выходит замуж тетя Лиза&#187;: Ургант высмеял свадьбу Авербуха и Арзамасовой
Иван Ургант. Фото: instagram

Телеведущий Иван Ургант пошутил над известием о бракосочетании актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха.

Ургант рассказал в начале выпуска в своем ежедневном вечернем шоу на «Первом канале», что ряд стран прекратил авиасообщение с Великобританией из-за выявления там нового штамма Covid-19. А также призвал не путать штамм со штампом.

«Штамп — это то, что сейчас появилось в паспорте у Ильи Авербуха», — заявил Ургант.

Телеведущий решил поздравить молодоженов детским стихотворением писателя Александра Раскина.

«Выходит замуж тетя Лиза — кто мог такого ждать сюрприза», — сказал телеведущий.

Напомним, в июле стало известно, что 25-летняя Арзамасова начала встречаться с 46-летним продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что звезда «Папиных дочек» вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
елизавета боярская инстаграм карантин


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Здание «Ростелекома» в центре Петербурга продали под апартаменты
В Петербурге детская психиатрия получила штраф за допуск к работе врача с ...
В Петербурге нелегалы работали по поддельным документам более полутора лет
Суточная заболеваемость COVID-19 в России обновила рекорд
В Петербурге подан иск в суд из-за незадекларированной дачи Беглова
Покрас Лампас разработал лимитированный дизайн для МегаФона
Петербуржца отправили в колонию поселение за доги по алиментам
Около 12% петербуржцев готовы работать 1 января