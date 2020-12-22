«Выходит замуж тетя Лиза»: Ургант высмеял свадьбу Авербуха и Арзамасовой

Телеведущий Иван Ургант пошутил над известием о бракосочетании актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха.

Ургант рассказал в начале выпуска в своем ежедневном вечернем шоу на «Первом канале», что ряд стран прекратил авиасообщение с Великобританией из-за выявления там нового штамма Covid-19. А также призвал не путать штамм со штампом.

«Штамп — это то, что сейчас появилось в паспорте у Ильи Авербуха», — заявил Ургант.

Телеведущий решил поздравить молодоженов детским стихотворением писателя Александра Раскина.

«Выходит замуж тетя Лиза — кто мог такого ждать сюрприза», — сказал телеведущий.

Напомним, в июле стало известно, что 25-летняя Арзамасова начала встречаться с 46-летним продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что звезда «Папиных дочек» вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха.