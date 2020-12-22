Госдума вводит единую минимальную цену на сигареты

Ниже установленной цены табачная продукция не может быть реализована потребителями. Фото: Pixabay

Ниже установленной цены табачная продукция не может быть реализована потребителями. Фото: Pixabay

Госдума приняла закон о единой минимальной стоимости табачной продукции. Новые правила вступят в силу 1 апреля 2021 года.

Соответствующий документ ужесточит ценовую политику в отношении продажи табачных изделий. Теперь должна быть установлена единая минимальная цена на указанные товары. Продукты по стоимости ниже стандарта продавать будет нельзя. При этом табак нужно продавать по максимальным розничным ценам.

Как сообщили «РИА Новости», рассчитывать единую минимальную цену и публиковать ее значение будет Минсельхоз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сентябре Минфин предложил покрыть расходы на борьбу с коронавирусом за счет роста цен на сигареты.