Минфин предлагает покрыть расходы на борьбу с Covid-19 за счет роста цен на сигареты

Российское Министерство финансов предлагает поднять ставки акциза на 20% на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты. Это поможет компенсировать расходы, потраченные на борьбу с коронавирусной пандемией.

Как сообщает Минфин, законопроект о соответствующих поправках уже внесен в Налоговый кодекс, его рассмотрят на заседании правительства. В случае одобрения проекта закона, цены на сигареты вырастут в следующем году.

По мнению аналитиков, это повышение цен станет максимальным за всю историю промышленности. В среднем пачка сигарет подорожает минимум на 20 рублей, сообщает РБК. Эксперты также предполагают, что повышение цен повлечет за собой увеличение процента черного рынка в стране.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам пообещали повышение цен на мобильную связь.