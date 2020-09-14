Россиянам пообещали повышение цен на мобильную связь

До конца года цены на мобильную связь в России могут вырасти на до семи процентов. Всего по итогам текущего года цены могут подняться на 15 процентов.

Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.

Как сообщили «Известия», аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что в среднем цены на связь с 2014 года растут в цене на 15% ежегодно. И добавил, что около половины этого показателя операторы уже отыграли.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков заверил, что возможный рост цен составит лишь 5%, а в общей сложности услуги подорожают на 12-15%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России может стать бесплатным общественный транспорт. Речь идет о транспортной стратегии, которую разрабатывает Минтранс.