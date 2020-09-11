В России может стать бесплатным общественный транспорт

В России может стать бесплатным общественный транспорт
Автобус в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Возможность освобождения россиян от оплаты проезда в общественном транспорте рассмотрели в Минтрансе.

Речь идет о транспортной стратегии, которую разрабатывает Минтранс. В обновленном варианте накануне появился пункт об общественном транспорте. Об этом сообщает РБК.

Согласно планам министерства, компенсировать денежные средства планируется за счет автовладельцев. Ожидается, что уже к 2025 году за проезд по региональным дорогам с российских водителей начнут взимать деньги. А уже к 2035 году оплату повсеместно начнут брать со «всех категорий пользователей дорог».

Пока что данную инициативу представители власти намерены только обсудить. Подать проект на рассмотрение в правительство Минтранс намерен в феврале 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном думают о трех вариантах тарифа на проезд в следующем году.

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