Работы по «Северному потоку — 2» в водах Дании начнутся в середине января

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Судно «Фортуна» начнет укладку труб «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании 15 января в следующем году.

Также в работах будут участвовать суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России, сообщает РБК со ссылкой на Датское морское управление.

Вокруг судов будет создана временная запрещенная зона в 200 м. Строительство газопровода было приостановлено из-за введенных США в декабре прошлого года санкций в отношении подрядчиков.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.