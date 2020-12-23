Касильяс вернулся в мадридский «Реал»

Легендарный вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс вернулся в структуру клуба.

«Реал» на объявил о назначении Касильяса на пост ассистента генерального менеджера. Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.

«Касильяс — легенда «Реала». Мы гордимся, что смогли вернуть домой одного из своих величайших капитанов», — говорится в сообщении.

Икер Касильяс сыграл 725 матчей за «Реал» во всех турнирах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за минувший год 33-летний участник испанского клуба и сборной Аргентины приумножил свое состояние на 126 миллионов долларов. Немногим меньше заработал нападающий «Ювентуса» и футболист португальской сборной Криштиану Роналду.