К Петербургу приближается снежный циклон «Грета»

В Петербурге в среду, 23 декабря, синоптическая ситуация будет определяться атмосферным фронтом, связанным с атлантическим циклоном «Грета». Подробности рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня в Северной столице ожидается облачная погода. Временам будет идти снег. Кроме того, местами образуется гололедица, поэтому водителям следует быть осторожнее.

Столбики термометров покажут -1…+1 градус, в Ленобласти ожидается -3…+2 градуса. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей России будет ожидать умеренная зима. Местами могут быть резкие похолодания на 1 градус выше климатической нормы.