Петербург может остаться без Генплана

Петербург может остаться без Генплана
Реализация Генплана под вопросом. Фото: assembly.spb.ru

Реализацию Генплана в Петербурге могут приостановить.

Депутаты ЗакСа обратились к градоначальнику Александру Беглову и указали на задержки в графике подготовки и утверждения нового генерального плана города.

Срок действия действующего Генерального плана заканчивается 1 марта 2021 года. При этом депутаты не видели проект нового плана, который должен пройти через общественное обсуждение и утверждение в ЗакСе.

Скорее всего, его смогут принять не в феврале, как планировалось изначально, а во втором или даже третьем квартале следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 30 сентября, состоялось онлайн-заседание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности Санкт-Петербурга в направлении «Комфортный город» под председательством губернатора Александра Беглова. тЭот документ должен включать все направления градостроительного развития Северной столицы.

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Александр Беглов генплан ЗакС


 

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