Беглов: обновленный Генплан Петербурга должен сохранять историю города и способствовать его развитию

Беглов призвал не забывать о том, что плотность населения в Петербурге будет расти. "Необходимо создать такой планировочный каркас, чтобы потом не пришлось прокладывать дороги по ценным природным территориям, зеленым насаждениям, на территориях объектов культурного наследия", - подчеркнул он. Фото: gov.spb.ru

Беглов призвал не забывать о том, что плотность населения в Петербурге будет расти. "Необходимо создать такой планировочный каркас, чтобы потом не пришлось прокладывать дороги по ценным природным территориям, зеленым насаждениям, на территориях объектов культурного наследия", - подчеркнул он. Фото: gov.spb.ru

В среду, 30 сентября, состоялось онлайн-заседание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности Санкт-Петербурга в направлении «Комфортный город» под председательством губернатора Александра Беглова.

По словам градоначальника, Законодательное собрание Петербурга уже подготовило проект изменений в Генеральный план города. Этот документ должен включать все направления градостроительного развития Северной столицы. Главной целью новой стратегии развития Петербурга являются три фактора: комфортная жизнь, работа и отдых для горожан.

Кроме того, новый Генплан включает в себя прогноз по социальному строительству на следующие 30 лет. Также правительство включило в перечень изменений благоустройство дворов и парков, улучшение транспортной инфраструктуры и дорог, создание новых общественных пространств.

Напоминаем, ранее gazeta.sb.ru сообщала, что Смольный готовится к работе в удаленном формате.