Беглов поручил подготовить сотрудников Смольного к переходу на удаленку

Беглов поручил подготовить сотрудников Смольного к переходу на удаленку
Фото: gov.spb.ru

В еженедельном радиообращении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как Смольный реагирует на рост заболеваемости COVID-19.

Глава Северной столицы заявил, что уже дал поручение возможность перехода сотрудников городской администрации на удаленный режим работы. Такую же рекомендацию направили руководству всех городских предприятий и организаций. Беглов подчеркнул, что сезонный всплеск заболеваемости гриппом сопровождается резким ростом числа инфицированных COVID-19.

Кроме того, по словам градоначальника, все больше людей с коронавирусом оказываются в больницах. Беглов добавил, что петербургские власти будут усиливать контроль за ношением защитных масок и соблюдением социального дистанцирования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первую партию российской вакцины против COVID-19 доставили в Белоруссию.

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