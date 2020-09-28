Беглов поручил подготовить сотрудников Смольного к переходу на удаленку

В еженедельном радиообращении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как Смольный реагирует на рост заболеваемости COVID-19.

Глава Северной столицы заявил, что уже дал поручение возможность перехода сотрудников городской администрации на удаленный режим работы. Такую же рекомендацию направили руководству всех городских предприятий и организаций. Беглов подчеркнул, что сезонный всплеск заболеваемости гриппом сопровождается резким ростом числа инфицированных COVID-19.

Кроме того, по словам градоначальника, все больше людей с коронавирусом оказываются в больницах. Беглов добавил, что петербургские власти будут усиливать контроль за ношением защитных масок и соблюдением социального дистанцирования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первую партию российской вакцины против COVID-19 доставили в Белоруссию.