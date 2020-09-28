Российскую вакцину против коронавируса доставили в Белоруссию

Препарат против коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, доставили в Белоруссию.

Сейчас партия вакцины находится в холодильниках и ждет своего часа. Специалисты проводят отбор добровольцев, которые будут первыми испытателями препарата против коронавируса нового типа. «Спутник V» получили два белорусских медицинских учреждения, поделилась пресс-секретарь Министерства здравоохранения республики Юлия Бородун.

Планируется, что первый этап вакцинации начнется уже 1 октября. Россия, в свою очередь, профинансирует клинические исследования препарата с участием ста человек. Отметим, что Белоруссия является первой страной за пределами России, где начались испытания «Спутник V» после регистрации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин также планирует сделать прививку против коронавируса.