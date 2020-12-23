В России планируют предоставить маткапитал в 2021 году более чем 1 млн семей

В России планируют предоставить маткапитал в 2021 году более чем 1 млн семей
Материнский капитал будет проиндексирован. Фото: pixabay

Правительство России рассчитывает на выдачу материнского капитала более чем 1 млн семей в следующем году. Сумма на первого ребенка составит более 480 тыс. рублей.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на слова вице-премьера России Татьяны Голиковой на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, выплаты от государства смогут получить семьи, где родился первый и второй ребенок. Всего выплаты получат более 1 млн семей.

Отмечается, что размер материнского капитала в 2021 году будет проиндексирован. Таким образом, выплаты на первого ребенка составят 483 тыс. 882 рубля, а на второго – 639 тыс. 432 рубля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России маткапитал на первого ребенка получат более 900 тыс. семей. Также выплаты получат около 230 семей, где родился второй ребенок.

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