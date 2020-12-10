В России маткапитал на первого ребенка получат более 900 тыс. семей

Выплаты из материнского капитала смогут получить более 900 тыс. семей с первыми детьми и около 230 тыс. семей, где родился второй ребенок.

В четверг, 10 декабря, об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина в эфире телеканала «Россия-24».

«На текущий момент у нас свыше 900 тыс. семей с первыми детьми получают выплату в целом по РФ, и 230 тыс. (семей) со вторыми детьми, которые получают эту выплату из средств материнского капитала», – заявила чиновник.

Напомним, что право получения материнского капитала имеют семьи, где родился второй ребенок с 2007 года. А что касается первого ребенка в семье, то данное нововведение появилось в России в текущем году. Сумма выплаты составляет 466 тыс. 617 рублей.

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