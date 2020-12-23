В Петроградском районе открылись общественные мастерские «Ангар»

Общественные пространства «Ангар» открылись на Большой Монетной улице, 24А.

Как сообщает администрация Петроградского района, «Ангар» – это уникальное рабочее пространство, которые поделено на два блока – «грязный цех» для работы с деревом, оргстеклом, металлом и электроникой. И «чистый цех» с оборудованием для создания изделий из ткани, кожи и керамики.

«Это прекрасное место, в котором можно вернуться к народному творчеству или умениям, которые потихоньку уходят из нашей жизни. Навыки делать что-то своими руками у современной молодежи пропадают, потому что нет места, где можно заняться гончарным делом, изготовлением керамических изделий, токарным делом», – заявил глава Петроградского района Иван Громов.

Отметим, что на церемонии открытия приглашенные гости могли попробовать сделать деревянные поделки в столярной мастерской, керамические фигуры в зале для керамики, а также создать изделия из ткани и кожи.

Новое пространство будет ориентировано на молодых людей старше 18 лет, в связи с COVID-19 ограничениями все мастер-классы проводятся онлайн.

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