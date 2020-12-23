Родители петербургских школьников просят создать раздел по проблемам портала дистанционки

Петербуржцы недоумевают, почему на городском портале дистанционного обучения не хватает необходимых для детей заданий, и интересуются у комитета по образованию, почему нельзя создать для обсуждения этой проблемы отдельный раздел.

Сообщения родителей о возможных сбоях в работе портала дистанционного обучения появились в группе комитета по образованию в социальных сетях. Ранее Gazeta.SPb уже освещала эту тему. Теперь петербуржцы интересуются, например, почему по одному школьному предмету заданий больше, чем по другому. Ведь задача в том, чтобы по каждому сдать по три итоговых упражнения.

До этого родители пытались обратить внимание комитета на то, что у двух разных предметов одно и то же задание. А ученикам одного класса почему-то предлагают выполнять упражнения, предназначенные для их старших товарищей.

Примечательно, что подобные комментарии «разбросаны» по группе. То есть их можно найти в совершенно неожиданных местах — под постами, относящимися к абсолютно другим темам. При этом новостную ленту в поисках нужного сообщения можно листать бесконечно. Отсюда у родителей возник вполне справедливый вопрос — почему не выделить для обсуждения проблем, связанных с работой портала для дистанционного обучения, отдельный раздел.

Этот вопрос Gazeta.SPb адресовала комитету по образованию, у которого также поинтересовалась, с чем могут быть связаны многочисленные жалобы горожан и когда в системе будут исправлены недочеты, если, конечно, они носят чисто технический характер.

Координирует деятельность комитета по образованию (врио председателя — Александр Ксенофонтов) вице-губернатор Ирина Потехина.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге многодетным семьям выплатят по 3000 рублей на ребенка к Новому году.