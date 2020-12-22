В Петербурге многодетным семьям выплатят по 3000 рублей на ребенка к Новому году

Петербургские власти до 1 января 2021 года выплатят многодетным семьям по 3 тыс. рублей на каждого ребенка для приобретения новогодних подарков.
Как сообщил глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков, в настоящее время в Петербурге проживает 47 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 152 тысячи детей. По словам чиновника, городские власти дней готовы помочь горожанам в покупке детских подарков к Новому году.
Отмечается, что для получения выплат многодетным семьям не нужно писать никаких заявлений на выплаты, город переведет деньги автоматически.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что малоимущим жителям Петербурга предлагают помочь выплатой в 250 тысяч рублей по социальному контракту.