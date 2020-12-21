Малоимущим жителям Петербурга предлагают помочь выплатой в 250 тысяч рублей по социальному контракту

Новые меры по поддержке людей в трудной жизненной ситуации должны мотивировать их к поиску работы и повышения качества жизни. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Новые меры по поддержке людей в трудной жизненной ситуации должны мотивировать их к поиску работы и повышения качества жизни. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Малоимущим семьям и одиноким жителям Северной столицы предлагают единоразово выплатить не более 250 тысяч рублей по социальному контракту, чтобы помочь исправить жизненное положение.

Соответствующие изменения в Социальный кодекс в понедельник, 21 декабря, утвердил губернатор Петербурга Александр Беглов на правительственном совещании. Глава города напомнил, что социальный контракт как вид господдержки в Петербурге действует с 2016 года. Ранее эта договорённость налагала на получателей ряд обязательств, среди которых — поиск работы. Однако такая финансовая возможность не пользовалась спросом у горожан.

По словам губернатора, новые изменения должны стимулировать жителей Северной столицы к самостоятельному изменению своей жизни к лучшему. В связи с этим обновленный социальный контракт содержит большее количество мер по выходу из трудной ситуации, при этом не лишая людей возможности получать и стандартную соцпомощь.

Теперь помощь по соцконтракту будет предоставляться в виде ежемесячных выплат в размере прожиточного минимума. Кроме того, петербуржцам предоставят единовременную выплату на поиск работы, обучение или переквалификацию, открытие собственного бизнеса, приобретение товаров первой необходимости, лекарств, оплату услуг школьного или дошкольного образования, лечение и медосмотр.

Итоговая сумма помощи, при этом, не должна превышать 250 тысяч рублей. На эти цели в бюджете города предусмотрено 489 млн рублей, еще 287 млн добавят из федерального бюджета. Рассчитывать на такую финансовую поддержку смогут около 9 тысяч жителей Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном утвердили размер дополнительных выплат врачам, работающим с ковид-пациентами на период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года.