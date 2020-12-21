В Смольном установили размер допвыплат врачам, работающим с COVID-пациентами

В Смольном установили размер допвыплат врачам, работающим с COVID-пациентами
Новые выплаты будут предоставлены врачам и медработникам, работающим в коронавирусных стационарах с 1 ноября по 31 декабря 2020 года. Фото: pixabay

Власти Северной столицы установили новые размеры дополнительных выплат медицинским работникам, которые трудятся в коронавирусных госпиталях.

Соответствующее постановление в понедельник, 21 декабря, подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Документ утверждает порядок выплат за период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года. Согласно информации Смольного, Медики и медработники с высшим образованием, лечащие пациентов с коронавирусом, получат дополнительно 2 115 рублей за смену, средний медперсонал — 1 020 рублей за смену, младший — 630 рублей за смену.

Врачи выездных бригад скорой помощи получат допвыплаты в размере 1 730 рублей за смену, средину и младший медперсонал скорых — 865 и 660 рублей соответственно. Также надбавка полагается водителям машин скорой помощи — 395 рублей за смену. Прочий персонал, работающий в ковид-стационарах получит дополнительно 107 рублей за смену.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на портал госуслуг поступило более 100 тысяч заявок на «новогодние» выплаты детям.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 выплаты медикам дополнительные выплаты новости СПб пандемия Смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге нелегалы работали по поддельным документам более полутора лет
Суточная заболеваемость COVID-19 в России обновила рекорд
В Петербурге подан иск в суд из-за незадекларированной дачи Беглова
Покрас Лампас разработал лимитированный дизайн для МегаФона
Петербуржца отправили в колонию поселение за доги по алиментам
Около 12% петербуржцев готовы работать 1 января
Губернатор Ленобласти освободил Алексея Орлова от должности председателя ...
В Петербурге открыли новый корпус Госпиталя для ветеранов войн