Более 100 тыс. россиян запросили «новогодние» выплаты для детей

Граждане активно подают заявки на портале госуслуг после пресс-конференции Путина.
Президент России Владимир Путин сегодня, 17 декабря, провел пресс-конференцию, в рамках которой заявил о «новогодних» выплатах на каждого ребенка до восьми лет. Спустя несколько часов более ста тысяч россиян подали заявления на портале госуслуг. Каждая семья получит по пять тысяч рублей. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
Отмечается, что выплаты начислят автоматически. Средства переведут по реквизитам счета, который был указан ранее. Подавать заявление повторно нужно только в том случае, если указанный счет был закрыт.
Ожидается, что выплаты получат 14,7 миллионов детей.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бездомные в Петербурге дождутся соцвыплат на детей.