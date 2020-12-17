Более 100 тыс. россиян запросили «новогодние» выплаты для детей

Путин распорядился выплатить по 5 тысяч рублей с детьми в возрасте до 8 лет. Фото: pixabay.com

Путин распорядился выплатить по 5 тысяч рублей с детьми в возрасте до 8 лет. Фото: pixabay.com

Граждане активно подают заявки на портале госуслуг после пресс-конференции Путина.

Президент России Владимир Путин сегодня, 17 декабря, провел пресс-конференцию, в рамках которой заявил о «новогодних» выплатах на каждого ребенка до восьми лет. Спустя несколько часов более ста тысяч россиян подали заявления на портале госуслуг. Каждая семья получит по пять тысяч рублей. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Отмечается, что выплаты начислят автоматически. Средства переведут по реквизитам счета, который был указан ранее. Подавать заявление повторно нужно только в том случае, если указанный счет был закрыт.

Ожидается, что выплаты получат 14,7 миллионов детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бездомные в Петербурге дождутся соцвыплат на детей.