Бездомные в Петербурге дождутся соцвыплат на детей

В Петербурге депутаты Законодательного Собрания готовятся рассмотреть во втором чтении изменения в Социальный кодекс, которые позволят бездомным получать выплаты на детей.

В первом чтении законопроект был принят на предыдущем заседании в Мариинском дворце 9 декабря. Судя по данным сайта Законодательного Собрания, ко второму чтению поправок в документ внесено не было. В связи с этим в среду, 16 декабря, депутаты могут одобрить изменения в закон во втором и третьих чтениях.

Законопроект в ЗакС внес губернатор Петербурга Александр Беглов. Изменения позволят получать социальные выплаты на детей от трех до семи лет включительно людям без определенного места жительства.

В пояснительной записке уточняется, что на выплаты смогут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, установленный в Петербурге. Отметим, что по состоянию на второй квартал этого года он составлял 11 465 рублей для взрослых и 11 176 рублей для детей.

В настоящее время в Петербурге зарегистрировано 110 детей в возрасте от трех до семи лет, у которых нет определенного места жительства. На выплаты для них в этом году понадобится более 7,3 млн рублей. Размер выплат на ребенка составляет более 5,5 тыс. рублей.

Отметим, что этим же законопроектом уточнят категории граждан, которые имеют право на пособие для инвалидов с детства II группы.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге продлили доплаты социальным работникам за нагрузку в виде пациентов с коронавирусом. На выплаты могут рассчитывать работники стационарных организаций социального обслуживания и стационарных отделений, оказывающих соцуслуги инфицированным жителям и тем, кто находится в группе риска.