Аэропорт Пулково в четверг работает без отмен и задержек

Аэропорт Пулково в четверг работает без отмен и задержек
В Пулково нет отмененных или задержанных рейсов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня в небо над петербургским аэропортом Пулково поднимутся все запланированные рейсы.

Об этом стало известно в четверг, 24 декабря. Согласно данным электронного табло аэровокзала, все запланированные на сегодня рейсы будут выполнены по расписанию: информации о каких-либо задержках или отмененных рейсах нет.

Стало известно, что воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между российскими регионами, а также ряд рейсов за рубеж. Среди прочего, пассажиры отправятся из города на Неве в Стамбул, Карши, Ташкент, Анталью,

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково прибыли четыре американских норки и два сибирских козла. Животные следовали из Красноярского парка флоры и фауны в адрес юридического лица, расположенного в городе Сортавала Республика Карелия.

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