Шурин вынес из квартиры петербуржца на Сизова 22 тысячи долларов

Шурин вынес из квартиры петербуржца на Сизова 22 тысячи долларов
Место происшествия на проспекте Сизова. Фото: google.maps

Из квартиры жителя Приморского района Петербурга украли более 22 тысяч долларов США. Преступником оказался его родственник.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 23 декабря в полицию обратился 38-летний петербуржец. Он сообщил, что кто-то похитил 22 тыс. 100 долларов США из его квартиры в доме №21 по проспекту Сизова. По его словам, это произошло в период с конца сентября по 22 декабря.

Уже ночью 24 декабря злоумышленник самостоятельно сдался полиции. Им оказался 29-летний мужчина, являющийся братом жены заявителя. Он сознался, что похитил указанную сумму, имея свободный доступ в квартиру.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что незнакомец исполосовал ножом хозяина квартиры на проспекте Энтузиастов.

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