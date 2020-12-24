Шурин вынес из квартиры петербуржца на Сизова 22 тысячи долларов

Из квартиры жителя Приморского района Петербурга украли более 22 тысяч долларов США. Преступником оказался его родственник.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 23 декабря в полицию обратился 38-летний петербуржец. Он сообщил, что кто-то похитил 22 тыс. 100 долларов США из его квартиры в доме №21 по проспекту Сизова. По его словам, это произошло в период с конца сентября по 22 декабря.

Уже ночью 24 декабря злоумышленник самостоятельно сдался полиции. Им оказался 29-летний мужчина, являющийся братом жены заявителя. Он сознался, что похитил указанную сумму, имея свободный доступ в квартиру.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что незнакомец исполосовал ножом хозяина квартиры на проспекте Энтузиастов.