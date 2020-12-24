В Волхове гадалка провела «обряд исцеления», похитив 145 тыс. рублей у хозяйки квартиры

В Ленинградской области оперативники задержали трех человек, которые могут быть причастны к краже в городе Волхов.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, полиция задержала 55-летнюю исполнительницу роли гадалки, 35-летнюю женщину, которая якобы успешно «исцелилась» у гадалки, а также 34-летнего «водителя».

Предполагается, что женщины выбрали свою жертву рядом с домом на улице Ломоносова. Они подошли к потерпевшей и убедили, что у нее проблемы со здоровьем. Гадалка предложила провести обряд исцеления в квартире «больной». Дома злоумышленница заявила, что потерпевшая должна завернуть в газету 145 тыс. рублей и убрать их в шкаф на неделю. После чего гадалка, отвлекая внимание жертвы, подменила сверток с деньгами на сверток с нарезанной газетой.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Шурин вынес из квартиры петербуржца на Сизова 22 тысячи долларов.