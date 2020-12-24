Католическое Рождество-2020: история и традиции

В ночь с 24 на 25 декабря католики, протестанты и часть православных церквей мира отметят Рождество Христово. Gazeta.SPb вспоминает его историю, символы, традиции и даже меню.

Решение праздновать Рождество 25 декабря было принято еще в v веке — на Третьем Вселенском церковном соборе. Оно приходится на самую длинную ночь в году, когда, согласно верованиям христиан западного обряда, в Вифлееме родился Иисус Христос. Это же событие отмечают и православные христиане, но на 13 дней позже — 7 января. Дело в том, что в России пользуются старым юлианским календарем, а в Европе — григорианским, принятым там еще в 1582 году. Однако считать Рождество, празднуемое в ночь с 24 на 25 декабря, сугубо католическим не верно, потому что его отмечают и протестанты, и ряд православных церквей, которые также используют григорианский календарь.

Тем не менее в католицизме Рождество — это главный церковный праздник. В православии же он на втором месте после Пасхи. Еще одна разница заключается в посте. В случае с католическим Рождеством дата его начала, пожалуй, не такая строгая, как в случае с православным. В целом рождественский пост в Римско-католической церкви постом как таковым не является. Это Адвент. Или, по-нашему, ожидание Рождества. Это время духовного покаяния, когда предписывается избегать грешных помыслов и готовиться к исповеди, совершать милосердные поступки, избегать чревоугодия и шумных увеселений. При этом каких-то особенных ограничений в приеме пищи нет, кроме обычного воздержания от животных продуктов по пятницам.

Хотя в само Рождество 25 декабря традиционно употребляют постный хлеб, а главным блюдом, которое ставят на стол, является запечённая индейка.

А вот еще несколько символов католического Рождества. Венок, который изготавливают из пушистых ветвей ели и вешают на дверь, носки, куда святой Николай складывает подарки, спускаясь в дом по печной трубе, красные и белые свечи, которые зажигают перед застольем, и сено, символизирующее бедность, и хлев, где родился Иисус, — охапку кладут под елку или просто в гостиной.

Также у католического Рождества есть ряд традиций. Например, на празднике не экономят. А еще не спорят и не ругаются, особенно за столом, куда ни в коем случае нельзя садиться в ношеной одежде. Также в это время принято колядовать. Ну и какое же Рождество без ярмарок.

Добавим, что в этом году католическое Рождество впервые отметят в Вифлееме без паломников и иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство WAFA. Службу можно будет посмотреть в олнайн-трансляции, которую покажут по всему миру. А сам Вифлеем на Рождество закроют для посещения — передвигаться по городу смогут лишь машины скорой помощи, аварийно-спасательных служб и силовых структур.