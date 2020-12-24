В Петербурге нелегалы работали по поддельным документам более полутора лет

В Северной столице мигранты использовали подложные документы на протяжении полутора лет. Возбуждены уголовные дела.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, задержать нарушителей удалось в ходе профилактического рейда по соблюдению транспортной безопасности. Четверо граждан ближнего зарубежья показали стражам правопорядка часть бланка о прибытии иностранного гражданина. Данный документ вызвал сомнения.

В итоге, проверка показала, что вышеуказанные бланки являются поддельными. Сами мигранты въехали на территорию России в 2017 году. А начиная с 2019 года не выезжали за пределы РФ. На миграционном учете они не состояли.

Оформить подложные документы им помог неизвестный гражданин за деньги. По данным бланкам они смогли устроиться на работу.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге жалуются на нехватку рабочей силы – мигранты уехали по домам.