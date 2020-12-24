Очередные нововведения в «Охта Парке» возмутили жителей Петербурга

В «Охта Парке» ввели обязательную плату за вход и выезд. Однако информация об этом на сайте до сих пор не указана. Жители Северной столицы возмутились в социальных сетях из-за данных нововведений.

Как сообщает издание Peterburg2.ru со ссылкой на пользователей социальных сетей, с выходных правила посещения курорта поменялись. Теперь посетители «Охта Парка» должны платить со вторника по пятницу за въезд на машине 300 рублей, а в выходные – 500 рублей. Для пешеходов – 100 рублей и 150 рублей соответственно. В понедельник посещение бесплатное.

Жители возмутились тем, что данных об этом не появилось на сайте, а также тем, что ценовые изменения происходят на фоне пандемии коронавируса, когда у многих петербуржцев упали доходы.

Напомним, что платным посещение «Охта Парка» стало в мае этого года. Тогда руководители утвердили следующие цены: 500 рублей за въезд на выходных, а для пешеходов – 150 рублей. При этом, в случае показа чека на выезде, где указаны услуги курорта на сумму от 1000 рублей, деньги за парковку не взимались.

Теперь же, как подтвердили в социальных сетях представители парка, посещение платное вне зависимости от пользования услугами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вход в «Охта Парк» сделали платным: прогулка обойдется в 150 рублей.