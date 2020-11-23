Вход в «Охта Парк» сделали платным: прогулка обойдется в 150 рублей

Если человек хочет заехать на территорию парка, то нужно будет заплатить 500 рублей.
Вход на территорию «Охта Парка» стал платным, что вызвало бурную реакцию у жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Новостью поделились во «Вконтакте» в паблике парка. Чтобы прогуляться по зеленой зоне пешком, один человек должен заплатить 150 рублей, а заезд на машине стоит 500 рублей.
Пользователи отмечают, что не готовы платить такие деньги за возможность пройтись на свежем воздухе. Они добавляют, что на территории курорта мало что работает и тогда тем более непонятно, почему вход перестал быть платным.
«Парковка будет бесплатной при предъявлении чека-флаера на единовременную покупку от 1000 рублей»,
— пишут представители парка.
Стоит отметить, что почти все пользователи восприняли новость негативно и не удивительно, ведь большинство посещает курорт большими семьями и им невыгодно тратить такие суммы.
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