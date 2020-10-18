Москвичей заставят регистрироваться для входа в клубы и бары

В Москве надо регистрироваться при входе в бар. Фото: unsplash.com

В Москве надо регистрироваться при входе в бар. Фото: unsplash.com

С понедельника, 19 октября, в Москве начинает работать система для регистрации при входе в ночные клубы и бары.

Теперь москвичи смогут посещать дискотеки, ночные клубы и бары, а также другие развлекательные заведения, которые открыты с полуночи до шести утра, только при регистрации. Для этого нужно будет использовать QR-код или СМС.

Пока регистрация номеров телефонов будет проводиться в качестве эксперимента до 1 ноября. Дальнейшее распространение системы будет зависеть от того, как она себя зарекомендует.

Предполагается, что так в Москве смогут эффективнее контролировать ситуацию с распространением коронавируса – если у кого-то из посетителей заведения выявят коронавирус, оповестить об этом смогут всех присутствующих.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Москве за последние сутки от коронавируса скончалось еще полсотни человек.