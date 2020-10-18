В Москве коронавирус забрал еще полсотни жизней

В российской столице продолжают подтверждать все новые смертельные случаи коронавирусной инфекции. По последним данным, COVID-19 унес жизни еще 51 пациента.

Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в Москве.

Специалисты просят оставаться дома при любых симптомах ОРВИ и вызывать врача. Отмечается, что заболевший рискует не только своей жизнью, но также и жизнью окружающих.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в России завершение пандемии коронавируса прогнозируют к лету следующего года. При этом ученые подчеркивали: одну из важных ролей для прекращения распространения инфекции играет вакцинация. Она может прервать цепочку распространения коронавируса. Для этого прививку должны сделать около 60% населения.