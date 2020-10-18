В России спрогнозировали дату окончания активности коронавируса

Завершение пандемии коронавируса прогнозируется к лету следующего года. При этом вакцинация играют одну из главных ролей для прекращения распространения инфекции. Об этом заявил «Российской газете» завкафедрой эпидемиологии Первого МГМУ им. Сеченова Николай Брико.

По словам эпидемиолога, именно вакцинация поможет прервать цепочку распространения коронавируса. Для этого нужно, чтобы около 60% населения страны провели процедуры по прививанию препарата от вируса. Причем сделать это необходимо разным социально-возрастным группам.

Также Николай Брико отметил, что вирус довольно устойчив к любой погоде, он может переносить, как сухие, так и холодные состояния. При этом Covid-19 имеет уязвимость – это высокие температуры и влажность.

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