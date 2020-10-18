Ученые назвали новый симптом коронавирусной инфекции

Ученые назвали новый симптом коронавирусной инфекции
Выявлен новый симптом коронавируса. Фото: pixabay.com

Изменения слуха может стать сигналом того, что человек заразился коронавирусом. Об этом сообщает Express со ссылкой на ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.

Как утверждают ученые, у некоторых пациентов с коронавирусом были замечены резкие изменения слуха – звон и шум в слуховом аппарате без каких-либо на это причин. Данное явление называется тиннитус. В сложной форме данное явление у ряда больных инфекцией вызывало полную потерю слуха.

Отметим, что исходя из таких данных, ученые призывают врачей обращать внимание на любые изменения слуха. При этом тиннитус проявляется и при других болезнях, поэтому стоит беспокоится, когда данный симптом связан с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России за прошедшие сутки выявлено более 15 тыс. больных коронавирусной инфекцией.

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