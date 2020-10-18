В России за сутки выявлено более 15 тыс. случаев коронавируса

Суточный прирост больных коронавирусом в России продолжает увеличиваться. За сутки выявлено 15 099 случаев в 84 регионах.

По данным Оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 18 октября, наибольшее количество заражений выявлено в Москве – 4 610 случаев. Также зарегистрировано, что в столице за сутки вылечилось 1 654 человека. При этом 52 пациента скончались.

В целом, в России за прошедшие сутки вылечились от коронавирусной инфекции 5 377 человек. Количество умерших составило 185.

За весь период пандемии зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения. Из них выздоровели более 1 млн человек, скончались – 24 187 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, как россиянам защититься от коронавирусной инфекции зимой. В этот период года нужно максимально позаботиться о средствах защиты, а также не стоит забывать про перчаточно-масочный режим.