Россиянам рассказали, как защититься от коронавируса зимой

Россиянам рассказали, как защититься от коронавируса зимой
У ученых пока мало информации о том, как ведет себя коронавирус в зимние месяцы. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал об особенностях защиты от коронавирусной инфекции в зимний период.

Медик отметил в беседе с радио Sputnik, что у ученых пока мало информации о том, как ведет себя коронавирус в зимние месяцы. В связи с этим Карабиненко заявил о необходимости принять максимальные меры защиты. По его словам, в осенне-зимний период снижается резистентность организма человека.

Он отметил, что лучше всего в борьбе с коронавирусом поможет строгое соблюдение перчаточно-масочного режима. Врач отметил, что маски способны остановить распространение частиц, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании.

Кроме того, по словам специалиста, не нужно забывать и про перчатки, поскольку на коже рук собирается множество бактерий и вирусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, почему коронавирус быстро распространяется в России.

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болезнь зима масочно-перчаточный режим пандемия


 

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