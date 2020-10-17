Стало известно, почему коронавирус быстро распространяется в России

Причиной стремительного распространения коронавируса в России стало запоздалое ужесточение ограничительных мер.

Об этом заявил член комитета Госдумы по здравоохранению, врач Борис Менделевич. По его словам, за лето россияне успели расслабиться и почувствовать себя уверенно, передают «Известия». Многие при этом, добавляет врач, подумали, что с пандемией покончено.

В результате россияне перестали пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что заболевание гриппом о коронавирусом увеличивает риск летального исхода примерно в шесть раз. К выводу пришли специалисты из Великобритании, которые провели эксперименты с крысами. Одну заражали коронавирусом, а вторую – гриппом и COVID-19. У второй группы заболевание протекало заметно тяжелее.